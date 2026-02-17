Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвинение в гибели 19-летней нижегородки от наледи предъявили подрядчику

Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель 19-летней жительницы Нижнего Новгорода, предъявили подрядчику, с которым председатель ТСЖ заключил договор на очистку кровли дома по улице Варварской. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», несчастный случай произошел 14 февраля. Наледь упала на двух девушек, одна из них погибла на месте, вторая получила незначительные телесные повреждения.

По версии следствия, происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемым.

Галина Шамберина