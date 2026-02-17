На благоустройство пешеходных зон в Челябинске направят 27 млн рублей

Челябинску выделили более 27 млн руб. на обустройство трех пешеходных зон. Работу планируется завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги выделило главное управление координации развития туризма Челябинской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Проект включает благоустройство пешеходной зоны улицы Кирова, участок проспекта Ленина от Южно-Уральского государственного университета до улицы Свободы, а также набережной реки Миасс.

На маршрутах планируют установить новые скамейки, урны и стереоскопы со старыми фотографиями Челябинска. На Кировке отроют второй информационный центр для туристов и два всесезонных туалета.

Ольга Воробьева