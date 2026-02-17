На Ставрополье определен подрядчик капремонта семи домов за 35 млн рублей

Компания ООО «МКВ-групп» из Ставрополя заключила контракт на капитальный ремонт семи многоквартирных домов в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального фонда капитального ремонта.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Электронный аукцион определил ее победителем для трех домов в Новопавловске и четырех в Советском округе Ставрополя. Стоимость контракта составила 35,3 млн руб., срок исполнения — до декабря 2026 года.

Подрядчик обновит пять крыш и заменит две внутридомовые системы: водоотведение в двух домах и теплоснабжение в двух других. Большинство домов возвели во второй половине 1970-х годов по нормам с расчетным сроком службы 25–30 лет. Контракт предусматривает пятилетнюю гарантию: подрядчик устраняет дефекты за свой счет при выявлении нарушений технологии.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Ставропольского края Павел Корниенко отметил, что гарантия защищает интересы собственников, но требует от управляющих компаний своевременного обслуживания сетей. Компания зарегистрирована в Ставрополе в октябре 2020 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Находится в реестре добросовестных подрядчиков, участвует в региональных тендерах по капремонту.

Этот контракт входит в программу 2026 года: в Георгиевском округе определили исполнителя для 11 домов на 84,5 млн рублей, в Кочубеевском и Ставрополе — для девяти на 60 млн. В 2025 году собираемость взносов достигла 93%, что обеспечило финансирование 150+ объектов. Фонд провел 45 аукционов на общую сумму свыше 2 млрд руб.

Станислав Маслаков