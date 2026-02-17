Средняя стоимость сладкого блина в Краснодаре достигла 209 рублей

Средняя стоимость сладкого блина в Краснодаре составляет 209 руб., что позволяет местному жителю купить 363 блина на среднюю зарплату по региону. Об этом говорится в исследовании 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К Масленице специалисты геосервиса 2ГИС изучили цены на сладкие блины в заведениях общественного питания российских городов-миллионников. Анализ охватил специализированные блинные, рестораны русской кухни, кондитерские, кафе и точки быстрого питания. В исследование включили блины весом 150–200 г с топингами: сгущенкой, медом или джемом.

Во время масленичной недели поиск блинных в 2ГИС увеличивается в семь раз по сравнению со средним показателем за неделю в течение года. В пиковый день — воскресенье — рост составляет девять раз. Чаще всего блинные ищут жители Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска.

Наибольшая доля заведений, где блины являются основным блюдом, зафиксирована в Ростове-на-Дону — 7,4% всех точек общепита. В тройке лидеров также Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%).

По данным на февраль 2025 года, один сладкий блин в заведениях гастроиндустрии городов-миллионников стоит в среднем 200 руб. Самые доступные цены — в Казани (140 руб.), Красноярске (144 руб.) и Волгограде (150 руб.). Дороже всего блины в столичных городах: в Москве — 294 руб., в Санкт-Петербурге — 291 руб. Третье место по стоимости занимает Пермь со средней ценой 251 руб.

Для оценки покупательной способности 2ГИС рассчитал «индекс блина» — отношение средней зарплаты в регионе по состоянию на октябрь 2025 года к цене одного сладкого блина. В среднем жители городов-миллионников могут приобрести 455 блинов на одну зарплату.

Лидером рейтинга стал Красноярск, где на среднюю зарплату можно купить 729 сладких блинов. В тройке также Казань (669 блинов) и Москва (590). Наименьшие показатели зафиксированы в Перми (336), Нижнем Новгороде (343) и Краснодаре (363).

Алина Зорина