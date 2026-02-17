В Анапе отменили режим беспилотной опасности

Мэрия Анапы сообщила об отбое сигнала «Беспилотная опасность» на территории муниципалитета. Угроза по БПЛА в городе-курорте действовала с вечера 16 февраля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пресс-служба администрации Анапы сообщила об угрозе атаки беспилотников в районе восьми часов вечера. Жителей и гостей города призвали отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления.

За ночь 17 февраля над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО ликвидировали 50 беспилотных летательных аппаратов.

София Моисеенко