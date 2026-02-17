Более 6,5 тысяч жителей Новороссийска остались без воды

В Приморском районе Новороссийска произошло аварийное отключение водоснабжения. По данным «Водоканала», в настоящее время подача воды не осуществляется в зоны №7 и №3Б, общее количество абонентов составляет 6,5 тыс. человек.

Воду отключили для проведения неотложных работ в районе пересечения улиц Видова и Тобольская, где ранее была зафиксирована неисправность запорной арматуры. Ремонтные мероприятия будут осуществляться ориентировочно до 18:00.

Без водоснабжения также находятся котельные, расположенные на ул. Видова, 168 и ул. Луначарского, 6, в связи с чем у жителей Приморского района могут наблюдаться перебои в подаче горячей воды и отопления.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— сообщили в МУП «Водоканал» Новороссийска.

София Моисеенко