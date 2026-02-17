Аэропорт Геленджика возобновил полеты

В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на осуществление полетов в аэропорту Геленджика ввели вечером 16 февраля в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Меры предосторожности отменили утром 17 февраля.

Согласно действующему NOTAM, воздушная гавань Геленджика принимает рейсы в период с 08:30 до 20:00.

В ночь с 16 на 17 февраля над Черным морем, по данным Минобороны РФ, сбили 50 беспилотников. Фрагменты БПЛА обнаружили под Новороссийском, в Крымском и Северском районах, а также в Сочи и Краснодаре.

София Моисеенко