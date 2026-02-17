В Березниках пресекли покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский» задержали местную жительницу 1993 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Прикамью, она подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД России по Пермскому краю Фото: пресс-служба МВД России по Пермскому краю

В ходе обыска в автомобиле и двух квартирах злоумышленницы было обнаружено и изъято более четырех килограмм наркотических средств различных видов, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки. По версии МВД, подозреваемая занималась сбытом наркотических средств через тайники-закладки на территории Березников и Пермского края. В момент задержания она перевозила из Перми крупную партию н-метилофедрона.

В следствии отдела МВД России «Березниковский» по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.