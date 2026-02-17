В Новороссийске всю ночь действовала угроза по БПЛА

Режим угрозы атаки беспилотников функционировал на территории Новороссийска в течение ночи 17 февраля. Об отмене сигнала заявил мэр Андрей Кравченко в 07:37 часов утра.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Первоначально угроза по БПЛА была объявлена вечером 16 февраля, в 20:47 глава Новороссийска сообщил о включении сигнала «Внимание всем! в связи с атакой беспилотников. В оперативном штабе Краснодарского края пояснили, что в результате вечерней атаки фрагменты БПЛА были обнаружены в районе Верхнебаканского и Глебовского вдали от жилых домов.

Тревогу отменили в 22:50 и снова ввели в 01:18, в Новороссийске сработала система оповещения. На момент 07:25 17 февраля глава города заявлял о том, что на территории муниципалитета сохраняется угроза атаки БПЛА, а в 07:37 угрозу отменили.

В настоящее время опасность для жителей и гостей Новороссийска отсутствует.

София Моисеенко