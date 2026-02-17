В Ижевске решили объединить взрослые и детские поликлиники в два юрлица

В Ижевске проведут реорганизацию сети городских поликлиник, объединив их в два юридических лица. Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, таким образом будет реализован проект по улучшению их работы. В настоящее время в городе функционируют 7 многопрофильных клинических больниц, а также 5 взрослых и 5 детских поликлиник.

Основная цель проекта – увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет через качественное улучшение медицинской помощи. Для этого будет создано два новых юридических лица: «Городская клиническая поликлиника Ижевска», объединяющая 5 взрослых поликлиник («Городская поликлиника № 10», «Городская поликлиника № 1», «Городская поликлиника № 2», «Городская поликлиника № 5», «Городская поликлиника № 7») и «Детская городская клиническая поликлиника Ижевска», объединяющая 5 детских поликлиник («Детская городская клиническая поликлиника № 5», «Детская городская поликлиника № 1», «Детская городская клиническая поликлиника № 2», «Детская городская клиническая поликлиника № 8», «Детская городская поликлиника № 9»).

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин подчеркнул, что реорганизация не приведет к закрытию учреждений или сокращению медицинского персонала. Изменения планируется завершить до апреля 2026 года.

Анастасия Лопатина