В Красноярске появится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Красноярске приступили к изготовлению мемориального объекта ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Бронзовую скульптуру установят на пересечении пр. Комсомольского и ул. Мате Залки на аллее героев Чернобыля, сообщили в администрации города.

Мемориал в честь подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС будет представлять собой гранитные постаменты-подиумы, а также две фигуры высотой 2,3 м. Открыть памятник планируется к 40-летию со дня катастрофы — 26 апреля 2026 года.

Инициатором монумента выступила региональная общественная организация инвалидов «Союз "Чернобыль"». Автор скульптурной композиции — художник-скульптор Константин Зинич.

Как писал «Ъ-Сибирь», красноярские власти приняли решение перенести памятник командору Николаю Резанову в рамках подготовки к 400-летию города.

Михаил Кичанов