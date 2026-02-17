Сбережения ярославцев выросли в 2025 году

Жители Ярославской области увеличили свои сбережения в 2025 году на 19%, разместив на банковских счетах 482,1 млрд рублей. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Рост стал продолжением тенденции, наблюдавшейся в течение всего прошлого года, за исключением небольшого снижения в январе. С февраля объем вкладов рос ежемесячно. В третьем квартале темпы прироста замедлились из-за снижения процентных ставок. Минимальный рост был зафиксирован в ноябре — 0,34%, однако в декабре он достиг 5,5%, что стало рекордным показателем за год.

Большая часть сбережений была размещена на срочных вкладах — 71,1% от общего объема. Остальные средства находились на текущих счетах — 28,9%. Практически все счета (97,1%) открыты в российских рублях, доля иностранных валют сократилась с 4,2% до 2,9% за год.

Аналитики отмечают, что высокий приток средств в декабре связан с сохранением привлекательных процентных ставок в банках. Также наблюдается устойчивая тенденция к сберегательному поведению населения региона.

Антон Голицын