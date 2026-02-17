В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты отменены в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения действовали на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром отправились пять самолетов, направлявшихся в Сочи.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении Росавиации.

Ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина