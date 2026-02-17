Жителя Челябинска подозревают в фиктивной прописке 17 иностранцев

Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его подозревают в фиктивной прописке 17 иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление полицейские выявили во время операции «Нелегальный мигрант». Установлено, что в 2024-2025 годах горожанин 14 раз регистрировал иностранцев в своей квартире на улице Чичерина. Всего он прописал по месту пребывания 17 уроженцев соседних стран. При этом местный житель не собирался на самом деле предоставлять мигрантам жилое помещение, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры. Всех иностранцев сняли с учета.

Виталина Ярховска