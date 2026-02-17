В Самарской области действовала угроза атаки БПЛА

В Самарской области сегодня, 17 февраля, действовала угроза атаки БПЛА. Об этом ранним утром сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности»,— обратился губернатор к жителям.

В регионе ограничивалась работа мобильного интернета. По данным онлайн-табло Курумоча, аэропорт был открыт для приема и отправки воздушных судов.

В 10:07 (MSK+1) объявлен отбой тревоги.

Сабрина Самедова