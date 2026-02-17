Угроза беспилотной опасности сохраняется в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сохраняется угроза беспилотной опасности. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил об ее объявлении в 21:55 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям и гостям региона необходимо сохранять спокойствие и следовать установленным правилам безопасности. Актуальные сведения об установлении или отмене режима беспилотной опасности следует отслеживать только по проверенным источникам информации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Мария Хоперская