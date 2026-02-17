Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ

Повреждения получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара достигает 700 кв. м.

В тушении огня задействованы 72 специалиста и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. На месте также работает пожарный поезд.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей оперативно госпитализировали.

Этой ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина

