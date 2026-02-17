В Севастополе оценят ущерб после атаки беспилотников

Власти Севастополя организуют подомовой обход для оценки ущерба и устранения повреждений после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев дал указание и. о. заместителю губернатора Максиму Ковалеву подсчитать разрушения и оперативно восстановить повреждения в жилых домах. Управляющие компании совместно с оперативными службами и сотрудниками муниципалитетов утром приступят к осмотру зданий.

По его словам, в течение дня в Telegram-канале правительства Севастополя опубликуют контактные номера для обращений по вопросам работы комиссий, определяющих размер ущерба. Все городские службы функционируют в штатном режиме.

Жителей призывают не приближаться к крупным обломкам сбитых дронов и немедленно сообщать о подобных находках по телефону 112.

Этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили более 24 беспилотников над Республикой Крым и Севастополем, в результате атаки БПЛА пострадал один ребенок. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время.

Алина Зорина