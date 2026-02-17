Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На строительство школы в Ставрополе выделили 1 млрд рублей

Проект школы в Ставрополе оценили в 1 млрд руб. Финансирование предусмотрено в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в 2026 году. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на директора департамента комплексного развития территорий минстроя РФ Марию Синич.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в этом году финансирование получат 37 регионов. На рассмотрении в министерстве строительства есть проекты в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа.

