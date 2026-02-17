Обломки БПЛА повредили здание в Крымском районе
В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Обломки беспилотного летательного аппарата также обнаружили на железнодорожных путях. В станице Варениковской фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, повреждений и пострадавших нет.
Сейчас по всем адресам работают специальные и оперативные службы.
«Ъ-Кубань» писал, что из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Раненых оперативно госпитализировали. Кроме того, в результате атаки БПЛА на Севастополь пострадал один ребенок. Его доставили в детскую больницу.
Этой ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.