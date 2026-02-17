Обломки БПЛА повредили здание в Крымском районе

В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обломки беспилотного летательного аппарата также обнаружили на железнодорожных путях. В станице Варениковской фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, повреждений и пострадавших нет.

Сейчас по всем адресам работают специальные и оперативные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Раненых оперативно госпитализировали. Кроме того, в результате атаки БПЛА на Севастополь пострадал один ребенок. Его доставили в детскую больницу.

Этой ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина