В Удмуртии осудили молодого человека за производство и сбыт наркотиков

Якшур-Бодьинский райсуд вынес приговор 19-летнему жителю Ижевска, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и их производстве в организованной группе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что подсудимый, действуя с неустановленным лицом и его знакомыми, создал лабораторию для производства наркотика мефедрон общей массой 11,3 кг. Их действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления расследуется в отдельном производстве. Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и дело было рассмотрено в особом порядке. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Анастасия Лопатина