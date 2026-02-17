Суд принял иск о взыскании 159 млн рублей со «Стройсвязьурал 1»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск бывшего директора и совладельца ООО «Стройсвязьурал 1» Артема Никитина о взыскании с компании 159 млн руб. Предварительное заседание назначено на 31 марта 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Сумма, которую требует взыскать Артем Никитин, является действительной стоимостью доли в компании. Заявление было подано 30 декабря прошлого года, однако суд оставлял его без движения до 12 февраля.

ООО «Стройсвязьурал 1» до 2023 года принадлежало челябинскому бизнесмену Артуру Никитину. В августе того же года стало известно о его смерти в Германии. По данным «СПАРК-Интерфакс», Артем Никитин руководил компанией с февраля 2022-го по май 2025 года. В разное время ему принадлежало от 0,7% до 60,8% доли в уставном капитале компании в 2009-2025 годах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее суд принял иск другого сына Артура Никтина — Оскара Никитина-Паркера, выступающего в деле законным представителем Весталии Паркер. Он просит суд признать недействительными займы между «Стройсвязьурал 1» и нынешними совладельцами организации — Артур, Артем и Анастасия Никитины, а также Ксения Кияшева. Общая сумма займов составляет 122,3 млн руб. В случае положительного решения деньги вернутся в капитал «Стройсвязьурал 1».

Ольга Воробьева