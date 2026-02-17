Средний размер потребкредита в Тюменской области упал на 13,8% за месяц

В Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) средний размер потребительского кредита в январе 2026 года снизился к декабрю 2025 года на 13,8%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер потребительского кредита в Тюменской области за январь составил 175,5 тыс. руб., тогда как в декабре он достигал 203,6 тыс. руб. Регион занимает пятое место в стране по размеру кредита.

Свердловская область оказалась на 12 месте. Средний размер кредита снизился на 17,3%. В декабре средний размер кредита составлял 170,8 тыс. руб., в январе — 141,2 тыс. руб.

На первом месте по размеру кредита в январе оказалась Москва (268,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (228,2 тыс. руб.), Московская область (200 тыс. руб.), Татарстан (182,4 тыс. руб.).

Анна Капустина