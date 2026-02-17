В Новороссийске и Геленджике отменили угрозу атаки беспилотников

Угрозу атаки БПЛА отменили на территориях Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщили главы муниципальных образований в своих Telegram-каналах.

После отмены угрозы для жителей и гостей городов нет никакой опасности. Сигнал «Внимание всем» был объявлен в Новороссийске в 01:18 мск, а в Геленджике — в 21:45 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что системы ПВО сбили 24 беспилотника, атаковавших Краснодарский край. Наибольшее количество дронов — 26 — было перехвачено над акваторией Черного моря. Еще 15 БПЛА сбили над Азовским морем. Над Республикой Крым ликвидировали шесть летательных аппаратов.

Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Пострадавших жителей оперативно госпитализировали.

Алина Зорина