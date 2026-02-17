В Удмуртии восстановили работу общественного транспорта

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в Ижевске восстановлена работа общественного транспорта.

Также он добавил , что школьники и студенты в некоторых районах республики, где были включены сирены, могут остаться дома. Тем, кто уже добрался до учебных заведений, будет организован учебный процесс.

«По второй смене будем смотреть по ситуации. Все директора школ проинформированы»,— пояснил господин Бречалов.

Напомним, режим беспилотной опасности объявлен в Удмуртии с 04:00 17 февраля. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты. Объявлен сигнал «Опасное небо». В небе над регионом замечены беспилотники.

Анастасия Лопатина