В Махачкале следователи разбираются в причинах пожара на газонакопительной станции

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет в Махачкале. В случившемся усмотрели признаки нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной пожара стала искра, которая образовалась при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», при тушении возгорания спасатели нашли тело погибшего.

Мария Хоперская