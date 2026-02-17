Самолет из Сочи в Челябинск задерживается

Утром 17 февраля задержали самолеты из Сочи в Челябинск, а также из Челябинска в Москву. Информация опубликована на онлайн-табло городского аэропорта.

Рейс из Сочи должен был отправиться в 4:50, сейчас расчетное время указано 14:15. Самолет обслуживает авиакомпания «Победа». Путешествие из Челябинска в столицу от того же перевозчика планировалось в 6:30, теперь он вылетит не раньше 14:40.

Ночью 17 февраля на юге России началась масштабная атака дронов. В Сочи утром еще продолжается отражение атаки БПЛА.

Виталина Ярховска