Напавшего на прихожанок в храме челябинца отправили в СИЗО

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство прихожанок в храме. Он пробудет в СИЗО до 15 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что утром 15 февраля 25-летний горожанин в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» поссорился с посетителями храма. Вскоре он напал с ножом на двух прихожанок 53 и 74 лет. Потерпевших госпитализировали. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, челябинец состоит на учете в специализированном медучреждении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Виталина Ярховска