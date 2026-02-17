Два жителя Северского района пострадали в результате атаки БПЛА

Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Пострадавших жителей оперативно госпитализировали. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

В результате падения фрагментов беспилотников в Северском районе повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты. На месте работают оперативные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что системы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника, атаковавших Краснодарский край вечером 16 февраля. Попытка атаки была предпринята с 20:00 до полуночи по мск. Наибольшее количество дронов — 26 единиц — было перехвачено над акваторией Черного моря. Еще 15 БПЛА сбили над Азовским морем. Над Республикой Крым ликвидировали шесть летательных аппаратов.

Алина Зорина