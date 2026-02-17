В Краснодарском крае уничтожены беспилотники, пострадавших нет

Системы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника, атаковавших Краснодарский край вечером 16 февраля. Попытка атаки была предпринята с 20:00 до полуночи по мск, сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество дронов — 26 единиц — было перехвачено над акваторией Черного моря. Еще 15 БПЛА сбили над Азовским морем. Над Республикой Крым ликвидировали шесть летательных аппаратов, в Белгородской и Воронежской областях — по два, а в Адыгее — один.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а также в Крымском, Славянском, Темрюкском и Северском районах. Предупреждение также получили жители Туапсинского округа.

Обломки беспилотников обнаружили возле Новороссийска, поселка Ильский и в безлюдной местности Славянского района. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Оперштаб Кубани призывает граждан держаться подальше от фрагментов БПЛА и передавать информацию о них в службу экстренного реагирования по телефону 112.

Анна Гречко