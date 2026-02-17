Исполнять обязанности председателя Ярославского облсуда будет Виктор Малахов

Осуществлять полномочия председателя Ярославского областного суда будет Виктор Малахов. О подписании соответствующего приказа Верховного суда РФ сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.2026 № 90 КД/3 осуществление полномочий председателя Ярославского областного суда на срок до одного года с 16 февраля 2026 года возложено на заместителя председателя Ярославского областного суда Виктора Авенировича Малахова»,— указывается в сообщении суда.

Виктор Малахов в 2005 году был назначен судьей Кировского районного суда Ярославля. В 2010 году — заместителем председателя Кировского районного суда. Судьей Ярославского областного суда был назначен в 2011 году. С 2015 года является членом президиума суда. В 2021 году стал заместителем председателя областного суда.

Назначение исполняющего обязанности связано с прекращением полномочий Алексея Крайнова, занимавшего пост председателя облсуда с 2020 года. Весной 2025 года господин Крайнов написал заявление об отставке в связи с истечением срока полномочий. Также Алексей Крайнов попросил прекратить и его полномочия судьи. Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление.

Алла Чижова