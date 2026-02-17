Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава саратовского ООО «АТСЖ» отправлен под домашний арест

Гендиректор ООО «АТСЖ» Андрей Логинов отправлен под домашний арест. Соответствующая информация появилась на сайте Волжского районного суда Саратова 12 февраля.

Фото: Волжский районный суд Саратова

Детали дела в карточке не указаны. Меру пресечения господину Логинову избрал судья Денис Пантеев.

Андрей Логинов руководит АТСЖ 26 февраля 2021 года. Ему также принадлежит ООО «Спецавтотранс», которое занимается сбором отходов. В прошлом он учреждал 14 организаций, среди которых ООО «Лифт-Эксперт».

Осенью 2017 года Октябрьский районный суд отправил под домашний арест господина Логинова и председателя АТСЖ Игоря Гордополова на время расследования мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Тогда, по версии следствия, они обманом собрали с собственников жилья более 6 млн руб., которые затем похитили.

Нина Шевченко