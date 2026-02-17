Суд в Саратове отправил в СИЗО экс-владельца застройщика «Гамма 2004» Агадашева

Волжский районный суд Саратова отправил в СИЗО предпринимателя Фаика Агадашева. Мера пресечения была избрана 12 февраля.16 февраля адвокат господина Агадашева Максим Синотов подал жалобу на меру пресечения. Ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили «ОМ» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волжский районный суд Саратова Фото: Волжский районный суд Саратова

Фаик Агадашев известен как бывший владелец ООО «Гамма 2004» (работает с 2004 года), с 2015 года ему принадлежит ныне банкротящееся ООО «Арзу», которое занималось оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. В том же 2015-м господин Агадашев учредил архитектурное бюро «Афина».

В 2014 году компания «Гамма 2004» начала строить 14-этажный многоквартирный дом с пристроем к соседней десятиэтажке на ул. Тулайкова, 1/3. Подряд исполняло ООО «Волга-Строй». Местные жители выступали против строительства многоэтажки. Сообщалось, что здание возводят с нарушениями. В том же году строительство временно было приостановлено из-за отсутствия финансирования и смены подрядчика. По данным «ДОМ.РФ», разрешение на строительство было получено в 2018 году. Дом ввели в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года после суда с администрацией Саратова, которая отказывалась выдавать разрешение.

«Гамма 2004» пять раз выступала ответчиком по делу о банкротстве. Последний спор о несостоятельности начался летом 2021 года по иску НВКбанка. Сумма претензий составила 26,7 млн руб. Только в конце января 2023 года была введена процедура наблюдения. В рамках этого дела конкурсный управляющий банка госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» пыталось арестовать 14-этажный дом на ул. Тулайкова, однако суд отказал, указав, что все квартиры в здании уже реализованы. С начала 2023 года к делу начали подключаться и другие кредиторы. В августе 2024 года производство было завершено, поскольку должник рассчитался с НВКбанком.

В августе 2022 года «Гамма 2004» перешла сыну задержанного Антону Агадашеву. Последняя бухгалтерская отчетность представлена за тот же год: выручка 20 млн руб., чистые убытки — 2,7 млн руб. Компания состоит в реестре ФНС. По состоянию на ноябрь 2025 года, имеется задолженность по налогам в размере около 2 млн руб.

Осенью 2021 года НВКбанк инициировал банкротство принадлежащего Фаику Агадашеву ООО «Арзу». 28 февраля 2023 года суд признал фирму несостоятельной и открыл конкурсное производство, которое продлевали до весны 2025 года. В июле 2024 года суд привлек владельца компании к субсидиарной ответственности, но в ноябре определение было отменено. Сумму убытков уменьшили до 1,8 млн руб. В мае 2025 года на торги были выставлены девять лотов — помещения в построенном ООО «Гамма 2004» доме на ул. Тулайкова на общую сумму 57 млн руб.

Одновременно с этим, в конце 2022 года, НВКбанк добивался банкротства самого Фаика Агадашева как физлица с требованиями в 201,8 млн руб., а также его партнера — ООО «Веста М». Последней предъявлен иск на 15,8 млрд руб., в обеспечение которого заложены квартиры в том же доме на ул. Тулайкова. В апреле 2023 года господин Агадашев был признан банкротом. Согласно ЕФРСБ, у предпринимателя зарегистрированы 25 активов: шесть квартир на ул. Тулайкова, 13 нежилых помещений и шесть земельных участков. С 2024 года его имущество реализуется на торгах. Последний договор купли-продажи был заключен 6 февраля 2026 года.

Нина Шевченко