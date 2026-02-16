Главные новости за 16 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Северском районе Краснодарского края женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме. Возбуждено уголовное дело.

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова заключили под стражу на два месяца — до 15 апреля 2026 года включительно.

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки на избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

В Новороссийске проведение реконструкции и рекультивации мусорного полигона на горе Щелба в настоящий момент невозможно. По словам главы города, существующий проект требует корректировок: для реконструкции необходимо снести около половины тела свалки и предусмотреть площадку для его временного перемещения.

Администрация Краснодара планирует отремонтировать участок автомобильной дороги по улице Тургенева от дома №15 до моста через реку Кубань и далее до федеральной трассы А-146 (Краснодар—Верхнебаканский). Начальная стоимость контракта составляет 85,3 млн руб.

С 1 января 2026 года в Армавире введен туристический налог, доходы от которого, по расчетам администрации города, превысят 6 млн руб. Средства планируется направить на улучшение инвестиционного климата и повышение туристической привлекательности города.

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин назвал недостаточную профилактику девиантного поведения подростков причиной стрельбы в Анапском индустриальном техникуме.

Ямочный ремонт в Краснодаре с начала года выполнен на 55 участках дорог. Специалисты провели работы на площади около 5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время планируется проведение ямочного ремонта еще более чем на 50 участках дорог.

В январе 2026 года доля первичного жилья в общем объеме выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае достигла 76,5%, увеличившись на один процентный пункт относительно января 2025 года.

В Краснодарском крае в 2025 году количество вакансий с требованием навыка владения ИИ-инструментами увеличилось на 70% по сравнению с 2024 годом. Рынок труда трансформируется под влиянием цифровизации, и инструменты искусственного интеллекта становятся повседневной практикой.