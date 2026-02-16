В Волгограде будут судить троих за разбойное нападение у Центрального рынка

Волгоградская прокуратура передала в суд дело о групповом нападении на прохожих в облцентре. Инцидент произошел в ночь на 13 июня прошлого года неподалеку от Центрального рынка, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Трое злоумышленников, заранее договорившись о нападении, выследили жертв. Избив потерпевших, они забрали ценные вещи, после чего скрылись. Материальный ущерб оценивается в 47 тыс. рублей.

Обвиняемые будут ожидать суда в СИЗО. Им инкриминируется грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия (п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда.

Нина Шевченко