Вторичка в Волгограде подорожала на 2% в январе, в Астрахани и Пензе подешевела

Вторичное жилье в Волгограде подорожало за январь на 2%. Об этом сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Фото: Нина Шевченко

Средняя цена за 1 кв. м. в Волгограде в прошлом месяце составила 108,8 тыс. руб. По другим данным, «вторичка» подорожала на 3%, достигнул 109,9 тыс. руб. за «квадрат», сообщало издание, ссылаясь на данные консалтинговой компании SRG.

Ведущие позиции по росту цен заняли Москва, Казань и Нижний Новгород. В столице стоимость жилья увеличилась на 5,6 % и достигла 464,5 тыс. руб. за кв. м, в Казани — на 5,1 % до 227,9 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде — на 5 % до 177 тыс. руб. за кв. м.

Снижение цен зафиксировано в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В Ростове-на-Дону стоимость жилья уменьшилась на 1,3 % до 142,9 тыс. руб. за кв. м, в Краснодаре — на 3 % до аналогичного уровня.

Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» на полпроцента снизилась стоимость жилья в Астрахани — до 76,9 тыс. руб. за кв. м, а также в Пензе. Там вторичка подешевела на 0,3% и составила 95,1 тыс. руб. за «квадрат».

Нина Шевченко