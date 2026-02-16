В Самаре один человек стал жертвой пожара в жилом доме на улице Нагорной

В Промышленном районе Самары вечером 16 февраля произошел пожар в жилом доме на ул. Нагорной, 19. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в многоквартирном жилом доме поступила в 18:59 (MSK+1). Горят две квартиры на первом этаже на площади 50 кв. м. В результате пожара погиб один человек, личность которого устанавливается. Пострадали четыре человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Всего для тушения пожара привлечены 90 человек и 31 единица техники.

