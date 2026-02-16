Главные новости за 16 февраля. Кавказ

ООО «Горные вершины» объявило конкурс по подбору подрядчика по созданию подвесных пассажирских канатных дорог, горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты на курорте «Архыз». Цена контракта составляет 30,2 млрд руб.

Конкурсный управляющий ОАО «Ордена Ленина Ремонтно-механический завод «Прохладненский» объявила о повторной продаже имущества завода через электронные торги с начальной ценой свыше 111 млн руб. На аукцион выставлены два лота. Основной включает комплекс промышленных зданий и земельные участки общей площадью свыше 124 тыс. кв. м на улице Остапенко, 19 в Прохладном.

Завершен ремонт на Кубанском магистральном водоводе. С 16:00 16 февраля началось поэтапное заполнение системы — вода дойдет до городов Кавминвод постепенно, а на возвращение в штатный режим уйдет до 24 часов.

В Ставропольском крае и Северной Осетии правоохранители задержали подозреваемых в участии в незаконном обороте оружия. Всего было задержано 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что предприятия республики за девять месяцев 2025 года перечислили в бюджет 15,06 млрд руб. налогов — на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2025 году Ставрополь направил более 571 млн руб. на компенсации жилищно-коммунальных услуг, что на 21% превышает уровень 2024 года. Эти выплаты получат более 34 тыс. жителей города, их число выросло на 2%.