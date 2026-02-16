Главные новости за 16 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сбербанк требует 8 млрд руб. со структур бизнесмена Владимира Прохорова, который занимается оптовой торговлей нефтепродуктами: в Арбитражный суд Воронежской области поступило четыре иска к 17 компаниям.

Воронежская структура группы «Эконива» Штефана Дюра выпустит биржевые облигации на 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Воронеж. Проспект Революции. Театр кукол имени Вольховского

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Вечерний Воронеж. Проспект Революции. Театр кукол имени Вольховского

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Вопреки обнадеживающим обещаниям, 300 белгородских домов остаются без тепла с начала февраля, когда украинские удары остановили ТЭЦ. При этом губернатор Вячеслав Гладков потребовал пересчитать коммунальные платежи, чтобы в марте жители региона получили счета только за фактически полученные услуги.

Власти Курской области прислушались к предвещавшему снегопад прогнозу и отменили подвоз детей к школам, оставив учеников на «дистанционке».

Власти Липецкой области назвали «грубым искажением фактов» разлетевшееся по соцсетям сообщение о том, что в Измалковском округе выдали сертификат на жилье «семье мигранта». Как выяснилось, речь идет об уроженце Ставропольского края и гражданине России Ромике Озманяне, три ребенка которого родились уже в Липецкой области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал на встрече с президентом, что реконструкция аэропорта в регионе может закончиться в 2027-м — на год раньше, чем планировалось.

Из-за проблем с уборкой снега и катком во дворах губернатор Тамбовской области Евгений Первышов потребовал ускорить создание государственной управляющей компании, которая должна предоставить общие стандарты услуг ЖКХ.

Юрий Голубь