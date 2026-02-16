В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем!» — всем жителям и гостям Новороссийска необходимо укрыться в безопасном помещении, где окна не выходят на море, или в комнате со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая. Если сигнал угрозы атаки БПЛА застал на улице, то необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе и на парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении администрации города-героя.

Алина Зорина