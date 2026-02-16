Объем отгрузки предприятий ОПК Дагестана увеличен на 20,8% за год

В 2025 году объем отгруженной продукции предприятий ОПК Дагестана составил 14,5 млрд руб., что на 20,8% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период объем отгруженной продукции собственного производства составил 108,6 млрд руб., что на 10,9% больше показателя 2024 года.

В ведомстве отметили, что такие показатели были достигнуты благодаря развитию обрабатывающей отрасли производства, где объем отгруженных товаров за 2025 год составил 72,5 млрд руб., что на 11,1% превышает показатель прошлого года.

За 11 месяцев 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе составила 58,2 тыс. руб., что на 19,6% выше год к году.

Наталья Белоштейн