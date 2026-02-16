Глава СКР хочет, знать почему в саратовском поселке отключили газ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить информацию о систематических нарушениях при подаче газа жителям Саратовской области. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

Поводом для доследственной проверки стали сообщения СМИ о происшествиях в поселке Ровное. 12 февраля жители остались без газа из-за аварии на газораспределительном оборудовании. Также из-за неполадок произошло несколько пожаров в частных домах. Для саратовцев организовали пункты временного размещения в ФОКе и детском саду.

По требованию господина Бастрыкина организовала проверка. Руководитель саратовского следственного управления Дмитрий Костин должен представить доклад о ее результатах.

Нина Шевченко