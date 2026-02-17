В Черноземье 18 февраля ожидается похолодание, до –15°C

В среду, 18 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и ветреная погода с осадками в виде снега. Температура будет варьироваться от –2°C до –15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –9°C до –2°C. Ветер до 12 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –12°C до –5°C, а порывы ветра до 14 м/с.

В Курске температура утром составит –12°C, днем будет –8°C, вечером поднимется до –7°C, а ночью — до –5°C. Ветер до 13 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –14°C, днем будет –9°C, вечером поднимется до –8°C, а ночью — до –7°C. Ветер с порывами до 13 м/с.

В Орле утром температура составит –15°C, днем будет –10°C, вечером останется на том же уровне, а ночью поднимется до –8°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове утром температура составит –13°C, днем поднимется до –7°C, вечером и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 11 м/с.

