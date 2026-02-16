Новороссийск вошел в тройку лидеров Кубани по количеству субъектов МСП

Новороссийск оказался на третьем месте среди других городов и районов Краснодарского края в рейтинге по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом на открытом внеочередном заседании гордумы сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

По словам вице-губернатора Кубани, по итогам 2025 года прирост субъектов МСП в Новороссийске составил более 6%. Этот показатель стал выше, чем в других муниципальных образованиях региона. Новороссийск продемонстрировал стабильный темп роста и в промышленной отрасли.

«Город-герой сохранил третье место в крае по отгрузке промышленной продукции — это особенно важно, ведь промышленность формирует порядка 15% экономики муниципалитета»,— подчеркнул Александр Руппель.

Согласно результатам в экономической сфере за 2025 год, Новороссийск оказался в числе муниципалитетов Краснодарского края, обеспечивших экономическое развитие региона, о чем также заявил вице-губернатор Кубани.

София Моисеенко