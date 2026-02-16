В Инзе Ульяновской области обрушился навес над входом в подъезд МКД

Инзенская межрайонная прокуратура Ульяновской области проводит проверку в связи с обрушением фронтона над входом в подъезд многоквартирного дома № 15 на улице Заводской в райцентре Инзе, сообщила в понедельник вечером прокуратура Ульяновской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прокуратуре отмечают, что надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти на предмет соблюдения требований безопасности эксплуатации жилых помещений и обеспечения соответствующего контроля. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Козырек над подъездом рухнул под тяжестью большого количества снега, намокшего в связи с потеплением. Ранее, около 16:30, об обрушении козырька подъезда сообщил в своем Telegram-канале врач Инзенской районной больницы Сергей Плигузов, отметивший, что «из Инзенского районного суда сообщают, что в трехэтажке напротив — над одним из подъездов — рухнул навес, информация о пострадавших уточняется, на месте ЧП уже работают сотрудники надзорного органа».

На сайте администрации Инзенского района и на официальной странице администрации соцсети «ВКонтакте» никакой информации о происшествии пока нет.

Андрей Васильев, Ульяновск