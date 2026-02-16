В Челябинской области число преступлений среди иностранцев снизилось в 12 раз

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в Челябинской области с начала 2026 года, сократилось в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На Южном Урале началось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». С начала года в результате рейдов в местах притяжения и концентрации иностранцев уже возбуждено более 100 уголовных дел в сфере миграции. Помимо этого, задокументировано 853 нарушения миграционного законодательства. В отношении 92 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы страны, почти 200 мигрантам закрыт въезд в РФ.

Снижение количества преступлений, совершенных иностранцами, сотрудники полиции связывают с принятыми мерами в ходе профилактических мероприятий.