В Оренбуржье прокуратура добилась прекращения работы незаконного частного детского сада

Бузулукский районный суд запретил индивидуальному предпринимателю заниматься образовательной деятельностью до получения необходимой лицензии. Работа частного детского сада «Непоседы» прекращена, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время проверки установлено, что коммерсант в рамках оказания образовательных услуг допустил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований к хранению продуктов питания, организации обучения и досуга несовершеннолетних, а также норм пожарной безопасности.

Руфия Кутляева