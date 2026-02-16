Более 1,2 тысяч деревьев и кустарников высадили в Новороссийске

За прошедшую неделю в Новороссийске осуществили высадку 1,2 тыс. растений. Об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров, курирующий сферу ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Высадку деревьев и кустарников выполняли специалисты МБУ «Центр озеленения и благоустройства». По словам Рафаэля Беглярова, 620 вечнозеленых фотиний посадили в Приморском районе на улице Видова, еще 450 деревьев появились в парковой аллее на улице Советов.

Растения высадили на Сухумском шоссе в Восточном районе, на улицах Дзержинского, Южной и Куникова в Южном районе Новороссийска, а также в станице Раевской.

София Моисеенко