В Саратове к осени благоустроят четыре парка и бульвар за 490 млн рублей

В Саратове объявлены шесть тендеров на благоустройство пяти общественных территорий. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Согласно ЕИС «Закупки», заказчиком всех проектов выступает МКУ «Капстроительство». Общая начальная максимальная цена контрактов превышает 489,6 млн руб.

Объявлены сразу два аукциона на благоустройство экопарка «Соловьиная роща» в микрорайоне Солнечный-2. Это второй этап работ, который разделен на две части. Суммарно стоимость контрактов по этому объекту составляет 51,7 млн руб. В техническом задании указано, что подрядчику предстоит обустроить пешеходные зоны — они будут из тротуарной плитки и гранитного отсева. В зонах отдыха должны установить теневые навесы, скамьи и урны. В «Соловьиной роще» также сделают веревочный парк для детей. Первую часть работ второго этапа требуется завершить к 1 августа этого года.

Вторая часть работ касается освещения и безопасности. Также в срок до 1 августа подрядчик должен провести электрические кабели, установить фонари и камеры видеонаблюдения. По обоим аукционам прием заявок продлится до 24 февраля.

Также объявлен конкурс на благоустройство будущего парка площадью 12,4 га на ул. им. А.П. Шехурдина в Ленинском районе. Начальная максимальная цена контракта — чуть более 157 млн руб. Работы должны завершиться к 1 сентября этого года. Сейчас участок не благоустроен. В рамках первого этапа там планируется обустроить прогулочную зону — тропинки, сделать смотровую площадку, установить декоративные арки, создать зоны отдыха и нестационарной торговли. Там также поставят теневые навесы, скамьи, шезлонги и урны, организуют детскую площадку, смонтируют освещение и видеонаблюдение. Последний день приема заявок — 20 февраля.

Ожидается благоустройство парка в микрорайоне Звезда на ул. Технической. На это предусмотрено 63,06 млн руб. Помимо базовых зон для прогулок и рекреации со скамейками и качелями, там установят теннисные столы, сделают зоны воркаута. Также там появится площадка для общественных мероприятий. На исполнение контракта подрядчику дается около полугода — до 1 августа. Окончания приема заявок на участие в закупке 24 февраля.

Последний заявленный объект — бульвар по ул. Астраханской. Планируется благоустройство территории от Детского парка до ул. Большой Горной. Начальная максимальная цена контракта составляет более 160,1 млн руб. Там обновят тротуарное покрытие, высадят деревья и кусты. Для активного отдыха на территории сделают спортплощадку, поставят батут, теннисные столы. Будет организована зона для велопарковки. Кроме того, там установят качели, в том числе качалку-балансир. Поставят камеры видеонаблюдения. На это исполнителю дается время до 1 сентября. Заявки принимаются до 25 февраля.

Нина Шевченко