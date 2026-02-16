Ярославца осудили за мошенничество под видом коррупции

Фрунзенский районный суд Ярославля признал 69-летнего местного жителя виновным в покушении на мошенничество и хранении поддельных денег и назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб., а также 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что у подсудимого были финансовые трудности, поэтому он решил похитить деньги у своего знакомого — директора ярославского ТЦ. В 2023 и 2024 годах пенсионер убеждал руководителя передать ему 15 млн руб. якобы для передачи взяток должностным лицам госорганов.

Передачу денег властям подсудимый объяснял необходимостью реализации инвестпроекта по переводу системы водоснабжения Ярославля на подземные источники, а также проекта по добыче воды из подземных источников и дальнейшей ее продаже, в том числе за рубеж.

В 2024 году пенсионер получил муляж 15 млн руб. от директора ТЦ, однако последний передавал средства в рамках оперативно-розыскных мероприятий областного УФСБ. В силу этих обстоятельств подсудимый был задержан на месте. Позже у него дома нашли поддельную иностранную валюту номинальной стоимостью 3 тыс. долларов США для сбыта.

Алла Чижова